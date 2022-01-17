الدولار يستقر مع تنبؤات رفع الفائدة



تراجع الدولار الأمريكي بعض الشيء اليوم إذ يعتقد المتعاملون أن خطوات المركزي الأمريكي لرفع الفائدة قد تم استيعابها بالفعل في حين تراجع اليورو عن أعلى مستوياته في شهرين الذي سجله يوم الجمعة.

وألقى خفض المركزي الصيني المفاجئ لأسعار الإقراض الرئيسية الضوء على البنك باعتباره مغردا خارج السرب في حين تجري بنوك مركزية أخرى محادثات بشأن رفع الفائدة. ولم تؤثر الخطوة الصينية على سعر اليوان إلا لفترة وجيزة. وتراجع مؤشر الدولار 0.1% إلى 95.076 الساعة 90:00 بتوقيت جرينتش.

وكان قد انخفض في الأسبوع الماضي إلى أن صعد يوم الجمعة. وأغلقت أسواق أذون الخزانة الأمريكية لعطلة اليوم. ومن المنتظر أن يجتمع المركزي الأمريكي يومي 25 و26 يناير.

لكن ليس من المتوقع بعد أن يرفع اسعار الفائدة. وارتفع اليورو 0.1% أمام الدولار إلى 1.1432 دولار وليس من المتوقع صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع لكن اهتمام المستثمرين سينصب على أحاديث كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي وأعضاء آخرين بمجلس إدارة البنك.

وقالت كريستين لاجارد يوم الجمعة إن البنك مستعد لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لخفض التضخم إلى مستوى 2% المستهدف. وارتفع التضخم إلى 5% الشهر الماضي وهو أعلى مستوى على الإطلاق لمنطقة اليورو.