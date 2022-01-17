ارتفاع مبيعات السيارات الصينية 23% خلال 2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات الجمعية الصينية لصناع السيارات المنشورة اليوم نمو مبيعات سيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية خلال العام الماضي بنسبة 23.1 % سنويا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيان الجمعية القول إنه تم بيع 9.54 مليون سيارة ركوب ذات علامة تجارية صينية خلال العام الماضي بما يقترب من الاستحواذ على حصة قياسية من سوق السيارات في الصين.

وأرجعت الجمعية سبب الارتفاع إلى عوامل مثل تطور قطاع السيارات التي تعمل بنظم الطاقة الجديدة وتحسن سوق التصدير.

في الوقت نفسه تجاوزت صادرات السيارات الصينية خلال العام الماضي حاجز المليوني سيارة لأول مرة وهو ما يعادل نحو ضعف متوسط الصادرات السنوية خلال الأعوام الماضية.

وزاد إجمالي مبيعات سيارات الركوب في السوق الصينية خلال العام الماضي بنسبة 6.5 % سنويا إلى 21.48 مليون سيارة منها 3.52 سيارة تعمل بالطاقة الجديدة، والتي سجلت نموا سنويا بنسبة 160%.

 


 

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