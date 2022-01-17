195 مليار دولار عجز الموازنة الفرنسية خلال 2021





قال وزير الموازنة الفرنسية أوليفييه دوسوب إن التعافي الاقتصادي العام الماضي ساعد على خفض نسبة عجز الموازنة بنسبة أكبر من المتوقع، حسب ما قالته صحيفة "جورنال دي ديمانش".



ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن دوسوب القول في حوار نشر أمس أن نسبة عجز الموازنة اقتربت من 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، في حين أن التوقعات كانت بأن تبلغ 8.2 في المائة.



وأضاف أن حجم الفجوة بلغ 171 مليار يورو (195 مليار دولار) خلال 2021، وهو أقل بواقع 34.5 مليار يورو، مقارنة بالتوقعات.



وقال دوسوب "قوة نمونا الاقتصادي ظهرت من خلال إيرادات نقدية أعلى من المتوقع، إضافة إلى إنفاق أقل، حيث إن الشركات لم تلجأ للمساعدة الطارئة بصورة كبيرة".



يشار إلى أن التعافي الاقتصادي الفرنسي أثبت حتى الآن أنه محصن من العراقيل الناجمة عن موجة الإصابات بمتحور أوميكرون، وفقا لأحدث استطلاع للبنك الفرنسي.



وقال دوسوب إن وكالة الإحصاء الفرنسية تتوقع أن تبلغ نسبة النمو خلال العام الماضي 6.7 في المائة، وهي نسبة أعلى من توقعات الحكومة بالنمو 6.25 في المائة.



وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد 4 في المائة خلال العام الجاري.



إلى ذلك، أقر البرلمان الفرنسي نهائيا أمس، في تصويت أخير للنواب، مشروع القانون في شأن شهادة التلقيح، الذي ترغب الحكومة في تطبيقه سريعا مع تجدد تفشي وباء كوفيد - 19.



وبحسب "الفرنسية" أقر القانون بتأييد 215 صوتا واعتراض 58 وإحجام سبعة نواب عن التصويت، وسيلجأ النواب الاشتراكيون إلى المجلس الدستوري لضمان احترام "الحريات الأساسية"، ما سيؤخر صدور القانون لبضعة أيام.