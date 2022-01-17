كرواتيا تسعى لتبنى عملة اليورو في 2023

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements



ذكر رئيس الوزراء الكرواتي أندري بلينكوفيتش أمام الصحفيين في زغرب، اليوم الإثنين، أن بلاده تعمل على الانتهاء من الخطة الخاصة بتبني اليورو، مشيرا إلى أن وأحد الأسباب الرئيسية وراء إدخال اليورو هو أن تصبح كرواتيا دولة تتعامل باليورو على نحو كبير.


وترمي الخطة إلى تبني اليورو في 2023.


والغرض من القانون هو إقامة إطار العمل القانوني وكذلك تنظيم إمداد النقد وحماية المستهلكين من قفزة غير معقولة في الأسعار بعد التحول، حسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.  


وقال "نرمي إلى أن تكون العملية بسيطة ودون تكاليف إضافية على المواطنين".


وجدد بلينكوفيتش مناشدة البنك المركزي للمواطنين ببدء وضع الأموال في الحسابات المصرفية بدلا من الإبقاء على مدخرات في المنزل لجعل عملية التحويل أسهل.

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. الرباعي الناري مهدد بالرحيل عن برشلونة

عاجل.. الكاف يعلن موعد قرعة الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2022

عاجل..كارميلو الجازنزا يفتتح التسجيل للإسماعيلي في شباك الأهلي "فيديو"

عاجل.. نجم الأهلي يتعرض للإصابة في مباراة الإسماعيلي

3 قنوات مفتوحة تنقل فعاليات حفل THE BEST

عاجل.. سيد عبد الحفيظ ينفجر غضبًا في وجه محمد الصباحي

عاجل.. موسيماني يفجر غضب " أخطبوط " الأهلي

براون يعلن تشكيل الإسماعيلي أمام الأهلي في قمة كأس الرابطة