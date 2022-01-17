كارتيرون يرفض رحيل نجم الزمالك في يناير

الفجر الرياضي
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
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حسم مسئولو النادي الزمالك موقفهم من رحيل محمد عبد الغني مدافع الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


وتمسك الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، ببقاء محمد عبدالغني، مدافع القلعة البيضاء، ورفض رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


وكان محمد عبد الغني تلقى عرضًا من أحد الأندية المصرية الكبرى وعرضًا من الدوري التركي.


وترغب إدارة الزمالك استمرار عبد الغني خاصة أنه من اللاعبين المميزين في الدفاع، بخلاف عدم إثارته أي أزمات خلال فترة تواجده في الزمالك، وهو ما يجعل إدارة النادي تتمسك ببقائه.
 

الزمالك محمد عبد الغني كارتيرون الفرنسي باتريس كارتيرون باتريس كارتيرون
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