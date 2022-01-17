تطورات إصابة بدر بانون.. تعرف على التفاصيل

كشف مسئولو النادي الأهلي آخر المستجدات بشأن إصابة بدر بانون مدافع الفريق ومنتخب المغرب والتي أبعدته عن منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا.



وأكد مسئولو القلعة الحمراء إن إصابة الدولي المغربي بدر بانون لاعب الفريق ليست خطيرة بالشكل الذي تناولته بعض التقارير الإعلامية خلال الأيام الماضية، موضحًا أن حالة اللاعب مُطمئنة وليس صحيحًا إنه سيغيب عن الملاعب ثمانية أشهر بسبب مشاكل في "عضلة القلب".



وأضافت التقارير أن الأهلي يتواصل يوميا مع بدر بانون المتواجد حاليًا في الكاميرون رفقة منتخب بلاده، مُشيرًا إلى أن اللاعب لا يعاني من أزمات أو مشاكل صحية خطيرة كما زعمت بعض وسائل الإعلام.



وكان بدر بانون نفى الأنباء المتداولة بخصوص اصابته بمرض في القلب.



ويعود بانون للقاهرة في غضون الأيام المقبلة للخصوع لفحوصات طبية شاملة للأطمئنان عليه ومعرفة تفاصيل الإصابة حتى يبدأ البرنامج العلاجي.

