الأنبا باخوم يترأس القداس الإلهى بمدينة نصر

ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة القداس الإلهي.

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك جاء بكاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر، وذلك للصلاة من أجل إتمام شفاء صاحب النيافة الأنبا يوحنا قلته.

واطمئن الأنبا باخوم على الأحوال الصحية لنيافة الأنبا يوحنا قلته، راعي الكاتدرائية، والمعاون البطريركي الشرفي.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه شارك نيافته في الصلاة القمص يوسف بشرى.

وكانت قد ذكرت مادلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لكنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين، أنه تحت رعاية وحضور الأب ماجد مؤنس، راعي الكنيسة، وبإشراف الأخ عوني الهواري، أمين الخدمة، أقيم أمس الجمعة، الاحتفال الخاص بعيد الميلاد المجيد، وذلك تحت شعار "ميلاد يسوع.. حب وقبول".