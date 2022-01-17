مانشستر سيتي يستهدف نجم برشلونة

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي يخطط للتعاقد مع أحد نجوم  برشلونة الإسباني في الفترة المقبلة.

مانشستر سيتي يستهدف نجم برشلونة
وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن بيب جوارديولا المدير الفني للمان سيتي يرغب في التعاقد مع الإسباني نيكو جونزاليس نجم برشلونة.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الحديث عن الاهتمام بنيكو يأتي بعد فترة قصيرة تحدثت فيها بعض التقارير الصحفية عن رغبة جوارديولا في التعاقد مع موهوب البرسا الآخر بابلو جافي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه على الرغم من أن نيكو يظهر في الموسم الحالي مع الفريق الأول بالنادي الكتالوني إلا أن النجم الإسباني الشاب البالغ من العمر 20 عامًا شارك حتى الآن في 23 مباراة في جميع البطولات.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن نيكو قدم مستوى مميز مع برشلونة مما جعله لاعب مهم في صفوف الفريق على الرغم من المنافسة على التواجد أساسيًا مع العديد من الشبان الآخرين.
 

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