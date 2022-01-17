مجموعة مصرفية: الطلب على المشغولات الذهبية استمر في النمو بالربع الثالث من 2021

أعلنت مجموعة "انتيزا سان باولو" المصرفية الإيطالية، اليوم الاثنين، أن قطاع الصاغة الإيطالي حقق مؤشرات جيدة في التسع أشهر الاولى من 2021، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت المجموعة، في تقرير لقسم الدراسات والبحوث حول قطاع المعادن الثمينة، إن "الطلب العالمي على المشغولات الذهبية استمر في النمو في الربع الثالث من العام الماضي 2021، مع تباطؤ نمو كان متوقعا خلال الربعين الأول والثاني، مدفوعا بتباطؤ شديد في عام 2020 الذي كان أكثر تأثرا بالتراجع المرتبط بانتشار فيروس كورونا."

وكشفت المجموعة أن "قطاع صياغة الذهب الإيطالي حقق الديناميكيات الجيدة المسجلة بالفعل في بداية 2021، وبشكل عام في الأشهر التسعة الأولى، كان بالفعل أعلى من مستويات ما قبل كورونا من حيث حجم التداول الذي بلغ 13.1 في المائة وفي الصادرات التي بلغت 6.9 في المائة ومن حيث الكمية أيضا"

وأشار التقرير إلى أن التأثير السلبي لمتحور "أوميكرون" والتهديد بسياسات نقدية أكثر تشديدا يمثلان الآن العقبات الرئيسية لأسواق السلع ويمكن أن يؤدي إلى تعديل أوسع للأسعار على المدى القصير، مضيفا "مع ذلك، فإن الضعف المؤقت في أسعار السلع الأساسية من شأنه أن يخدم الاقتصاد العالمي، ويساعد على تسريع معدلات النمو، وسوف يبسط مهمة البنوك المركزية الرئيسية، والتي يمكن أن تستمر في دعم الانتعاش الاقتصادي بدلًا من مكافحة الضغوط التضخمية."

وكتب محللون، تابعين للمجموعة، "نحافظ على وجهة نظر سلبية بشأن الذهب والفضة، حيث إن تبني سياسات نقدية أكثر تقييدًا من شأنه أن يقلل من الميل للاستثمار في المعدنين".