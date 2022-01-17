ميناء دمياط يتداول 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة



ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة و4031 شاحنة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الاثنين - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 18149 طنا تشمل 8800 طن فوسفات و2049 طن أسمنت و2200 طن مولاس و4800 طن رمل و300 طن يوريا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26090 طنا تشمل 3200 طن ذرة و12540 طن حديد و6350 طن قمح و4000 طن كلوريد ايثلين.

وأشار البيان إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 419 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبطاطا وبسلة وخس وبصل أخضر وفاصوليا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (ذرة وكراوية وبصل وكتان وريحان وليمون) وفواكه (فراولة وبرتقال وبلح ومانجو ويوسفي) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وكرواتيا وأمريكا وسلوفينيا وألمانيا والصين وإنجلترا وفيتنام وإندونيسيا ومالطا وهولندا وسنغافورة.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 622 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1335 حاوية مكافئة..ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 133184 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 161692 طنا.