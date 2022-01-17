موانئ بورسعيد تتداول 34 سفينه للحاويات والبضائع العامة



قالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن ميناء بورسعيد سجل دخول وخروج 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة بنمية، وذلك لشحن 3950 طن صودا ك أو ية من الميناء، كما استقبل الميناء سفينة ترفع علم سيراليون وذلك لشحن 3750 طن ملح من الميناء، بالإضافة إلى استقبال دخول سفينتي حاويات، وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينتي بضائع عامة، وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، وخروج 5 سفن، بينما يتواجد على الأرصفة 7 سفن، ومن المنتظر وصول 6 سفن.

وأشارت إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.