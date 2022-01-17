المركزي الأردنى يطلق نسخة جديدة لقاعدة البيانات الإحصائية

أطلق البنك المركزي الأردني، نسخة جديدة وشاملة "لقاعدة البيانات الإحصائية" تحتوي على بيانات إحصائية تاريخية تشمل القطاعات الاقتصادية المختلفة للمملكة.



وتشمل الإحصاءات القطاع النقدي والمصرفي، وقطاع مالية الحكومة، وميزان المدفوعات والتجارة الخارجية، والناتج المحلي الاجمالي، والأسعار والإنتاج، ومؤشرات بورصة عمان ومؤشرات السكان والبطالة.



وقال المركزي، إن هذه الخطوة تأتي كجزء من التزامه بتوفير بيانات حديثة ودقيقة وشاملة للمتخصصين والباحثين في المجال الاقتصادي والمالي والنقدي وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والمهنية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في مجال إعداد ونشر البيانات الإحصائية. وقد اشتملت قاعدة البيانات الإحصائية الجديدة على نحو 2600 متغير باللغتين العربية والانجليزية مقابل 150 متغيرا في قاعدة البيانات الإحصائية القديمة.



وتتيح القاعدة البيانات الجديدة عددا من المزايا أبرزها الوصول للبيانات الإحصائية بسهولة ومرونة عالية، وتوفير سلاسل زمنية للبيانات الإحصائية لكافة القطاعات، وتصفح البيانات على جميع المستويات التفصيلية، كما توفر وصفًا دقيقا ً للقطاعات والمتغيرات، فضلًا عن توفير عمليات حسابية المختلفة يمكن اجراؤها على المتغيرات كمعدلات النمو والتغير والوحدات الحسابية المختلفة.



كما تتيح قاعدة البيانات إمكانية اختيار البيانات والمؤشرات من مختلف القطاعات وعرضها في ملف واحد، وتحديد الفترة الزمنية ودورية البيانات والمؤشرات (شهرية، ربعية، سنوية، فترة متاحة)، إلى جانب توفير خاصية البحث السريع عن المتغيرات والبيانات، وتوفير الرسومات البيانية للمتغيرات المختارة سواء من نفس القطاع أو من قطاعات مختلفة بشكل مباشر، ما يمكن الباحثين من التفاعل مع البيانات بمرونة عالية من خلال توفيرها بصيغ مختلفة.