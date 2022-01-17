حالة الطقس غدا في صدارة جوجل.. تعرف على تفاصيل طقس الثلاثاء ومناطق سقوط الأمطار

تصدرت حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 18-1-2022، مؤشرات جوجل، حيث يبحث العدد من الموطنين عن تفاصيل حالة الطقس بعد التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد اليومن متمثلة في الغيوم والرياح وانخفاض درجات الحرارة.

وعن تفاصيل طقس الثلاثاء ومناطق سقوط الأمطار تستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية، في النقاط التالية، بيان الأرصاد الجوية بشأن طقس الغد:

قالت الأرصاد الجوية إنه يسود البلاد انخفاض في درجات الحرارة، كما يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا.. شديد البرودة ليلا

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس غدا.. أمطار وشبورة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة على جنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، مع وجود فرص تكون الشبورة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 08 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 06 درجة، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة