ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأسبوع الثانى من يناير

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميًا في الأسبوع الثاني من شهر يناير “كانون الثاني” الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول، وفقا لبيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين.


وبحسب البيانات، سجل البنزين أوكتان 90 سعرًا بلغ 798.7 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول، والذي بلغ 776.8 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 2.8 بالمئة، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعرًا بلغ 818 دولارا للطن مقابل 798.1 دولار المسجل في الأسبوع الأول، وبنسبة ارتفاع بلغت 2.5 بالمئة. وارتفع سعر الديزل من 692.6 دولار للطن إلى 725.5 دولار، وبنسبة ارتفاع 4.7 بالمئة، وارتفع سعر الكاز من 720.3 دولار للطن إلى 769.6 دولار، وبنسبة ارتفاع 6.8 بالمئة، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 438.5 دولار للطن إلى 456.1 دولار للطن، وبنسبة ارتفاع بلغت 4 بالمئة.
بالمقابل، انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر كانون الثاني إلى 717.5 دولار للطن، مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون الأول الماضي والذي بلغ 761.3 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 5.7 بالمئة.
وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي 85.3 دولار للبرميل، مقابل 81.2 دولار المسجل في الأسبوع الأول.

 

 

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