الزمالك ضد فاركو في كأس الرابطة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يبحث العديد من الموطنين عن موعد مباراة الزمالك ضد فاركو في كأس الرابطة، وعن القنوات الناقلة لهذا اللقاء، لذا تنشر بوابة “الفجر” الإلكترونية في النقاط التالية كافة التفاصيل حول موعد مباراة الزمالك لمشجعي القلعة البيضاء.

الزمالك ضد فاركو في كأس الرابطة

من المقرر أن يواجه نادي الزمالك نظيره فاركو، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة كأس الرابطة، والتي تقام للمرة الأولى بأندية الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك

أما موعد مباراة الزمالك، تصدرت هذه العبارة تريند جوجل خلال الساعات الماضية، ومن هنا إليكم موعد مباراة الزمالك وفاركو في كأس الرابطة والقنوات الناقلة

ومن المنتظر أن تُقام مباراة الزمالك في يوم الثلاثاء الموافق 18 يناير 2022 باستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثانية والنصف 2:30 بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثة والنصف 3:30 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد فاركو

يستعد نادي الزمالك لمواجهة فركو في بطولة كأس الرابطة، غد الثلاثاء، حيث تنقل المباراة قناة أون تايم سبورت وترددها11861 والقمر الصناعي نايل سات أما الاستقطاب فيكون رأسي ومعدل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500



وتعادل فريق الزمالك أمام أنبي سلبيا، في المباراة الأولى التي شارك فيه البدلاء، وأيضا الأمر حدث مع فاركو الذي خسر من سيراميكا كليوباترا برباعية في الجولة الأولى، حيث يشارك لاعبي الفريق في كأس الأمم الإفريقية