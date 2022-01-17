العمل الدولية: معدلات البطالة العالمية ستبقى أعلى من مستويات ما قبل كورونا حتى 2023

الاقتصاد
بوابة الفجر
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توقع تقرير لمنظمة العمل الدولية أن معدلات البطالة العالمية ستبقى أعلى من مستويات ما قبل كورونا حتى عام 2023.

كما خفض التقرير توقعات تعافي سوق العمل لعام 2022.

وأضاف أن تخفيضات توقعات تعافي سوق العمل جاءت بسبب عدم اليقين حول المسار المستقبلي لفيروس كورونا.

وأن إصلاح الأضرار الناتجة عن كورونا على قطاع العمل قد يتطلب سنوات طويلة، في حين منطقتا أوروبا وأميركا الشمالية تظهران أكبر نسبة من بوادر الانتعاش في سوق العمل.

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