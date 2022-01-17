التعليم تنفي تعطيل الدراسة وتحدد موعد إجازة نصف العام الدراسي

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعطيل الدراسة، كما حددت موعد إجازة نصف العام الدراسي، حيث كشفت مصادر مسئولة بالوزارة، عن عدم نية الوزارة في تعطيل الدراسة بالفصل الدرسي الأول.

وعن امتحانات الفصل الدراسي الأول، بدأت خلال الأيام الماضية لصفوف النقل مستمرة حتى موعد إجازة نصف العام الدراسي، حيث أن من ينتهي من الامتحانات سيحصل على إجازة بطبيعة الأمر.

وعن إجازة نصف العام الدراسي 2022، من المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي رسميا يوم 5 فبراير المقبل وتستمر حتى 17 من نفس الشهر.



ووفقا للمصادر أكدت أن نسبة كبيرة من طلاب المدارس حصلوا على لقاح كورونا وتعطيل الدراسة ليس قرار الوزارة وإنما لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء.

وتابعت المصادر أن المدارس تحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء الامتحان ومن ثم لا يوجد أي مبرر لتعطيل الدراسة.

وكان قد اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/2022 حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من 15 يناير إلى 3 فبراير 2022.



وكشف محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن مواعيد الامتحانات، حيث أن طلاب الصف الرابع الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من السبت 15 يناير حتى الخميس 20 يناير.

أما امتحانات طلاب الصف الخامس والسادس الابتدائي وما يعادله في الفترة من السبت 22 يناير حتى الأربعاء 26 يناير.

وعن امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله ستكون من الخميس 20 يناير حتى الأربعاء 26 يناير.

وامتحانات النقل الإعدادي المهني بدأت من من السبت 15 يناير ومستمرة حتى السبت 22 يناير، بينما امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين ستبدأ السبت 29 يناير حتى الخميس 3 فبراير.

أما الإعدادية المهنية ستبدأ من السبت 29 يناير حتى الخميس 3 فبراير، فيما تبدأ امتحانات النقل للتعليم الفني من الأحد 23 يناير حتى الخميس 3 فبراير.