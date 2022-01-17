بوركينا فاسو تتعادل مع إثيوبيا وتصعد لثمن نهائي أمم إفريقيا

الفجر الرياضي
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
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تعادل منتخب بوركينا فاسو مع نظيره منتخب إثيوبيا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

بوركينا فاسو تتعادل مع إثيوبيا وتصعد لثمن نهائي أمم إفريقيا

وتقدم منتخب بوركينا فاسو بالهدف الأول عن طريق  سيريل بايالا في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول فيما تعادل المنتخب الإثيوبي عن طريق جيتانيه جيبيتو في الدقيقة 52.

بتلك النتيجة يصعد منتخب بوركينا فاسو للدور ثمن النهائي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة بأربع نقاط بينما يودع المنتخب الإثيوبي البطولة.

دور المجموعات بوركينا فاسو الهدف الأول كأس أمم أفريقيا الجولة الثالثة المركز الثاني
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