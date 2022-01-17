الأسواق الأوروبية تغلق على مكاسب جماعية



أنهى مؤشر Stoxx 600 الأوروبي جلسة الاثنين على ارتفاعات بنحو 0.8%، مع صعود أسهم وسائل الإعلام بنسبة 1.9% لقيادة المكاسب مع معظم القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة الأوروبية.

كان المستثمرون في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ يستوعبون أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي من الصين يوم الاثنين، مع بيانات رسمية تظهر أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما أسرع من المتوقع بين أكتوبر وديسمبر.

وكانت أسواق الولايات المتحدة مغلقة يوم الاثنين بمناسبة يوم مارتن لوثر كينغ جونيور.

وتورط بنك Credit Suisse في فضيحة أخرى بعد أن استقال رئيسه، أنطونيو هورتا أوسوريو، بعد انتهاك قواعد الحجر الصحي المتعلقة بفيروس كورونا.

وتم تكليف أنطونيو هورتا بالإشراف على استراتيجية البنك الجديدة بالإضافة إلى سلسلة من القضايا، بما في ذلك انهيار صندوق التحوط العائلي الأمريكي Archegos Capital وانهيار شركة تمويل سلسلة التوريد البريطانية Greensill Capital.

وانخفضت أسهم Credit Suisse بأكثر من 2٪ مع إغلاق يوم الاثنين.

من ناحية أخرى، قالت شركة Unilever يوم الإثنين إنها تنظر إلى شركة GSK على أنه "توافق إستراتيجي قوي".

وكانت شركة GSK أكدت في نهاية الأسبوع الماضي أنها رفضت عرضًا يُعتقد أنه قيمته 50 مليار جنيه إسترليني من قبل Unilever.

ويراقب المستثمرون نتائج اجتماع مجموعة اليورو لوزراء المالية في بروكسل.

وفي حديثه إلى CNBC اليوم الاثنين، قال باسكال دونوهو، رئيس مجموعة اليورو ووزير المالية في أيرلندا، إن المستوى المرتفع للتضخم في منطقة اليورو في الوقت الحالي كانت متوقعًا، نظرًا لحجم التدخلات اللازمة للتعامل مع تداعيات الوباء.