746 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 746 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 258 مبايعة بقيمة 601.96 مليون درهم منها 37 مبايعة للأراضي بقيمة 104.55 مليون درهم و221 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 497.4 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 126.42 مليون درهم منها 11 رهنا لأراض بقيمة 38.94 مليون درهم و41 رهنا لفلل وشقق بقيمة 87.48 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 27 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 23 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 17.69 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 4 ملايبن درهم وأخرى في منطقة الحبية الخامسة بقيمة 4 ملايين درهم.