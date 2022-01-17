اقتصادية رأس الخيمة تنظم ٢١٠ فعاليات خلال ٢٠٢١

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة ٢١٠ فعاليات ومبادرات خلال عام 2021 شملت شركاء القطاعين الحكومي والخاص إضافة إلى عدد من الفعاليات الداخلية والتي استهدفت المجتمع، والشركاء والموظفين وأسرهم وتضمنت أعمالا إنسانية وبيئية ورياضية واجتماعية وثقافية.

و قالت عائشة عبيد العيان مدير مكتب الاتصال المؤسسي في اقتصادية رأس الخيمة إن تنظيم الفعاليات الاقتصادية يأتي بناء على الخطط التشغيلية للوحدات التنظيمية في الدائرة موضحة أن المكتب نظم 210 مبادرات وأنشطة وفعاليات من أبرزها "راك زوم" التي استهدفت دعم قطاع الأعمال في رأس الخيمة وتضمنت زيارة 15 شركة ومصنعا إضافة إلى مبادرة "راك شباب" التي أنجزت تغطيات إعلامية لستة مشاريع صغيرة ومتوسطة وحلقة نقاشية مع رواد الأعمال بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب بفرعها في رأس الخيمة وورش عمل لأكثر من 11 جامعة وكلية ومدرسة على مستوى الدولة لتوعيتها بشأن حماية المستهلك وفعاليات إكسبو 2020 دبي وعدد من المبادرات الإنسانية مثل مبادرة كسوة العيد بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي و"قطرة حياة" بالتعاون مع بنك الدم في رأس الخيمة وفعاليات تطوعية كتنظيف الشواطئ.