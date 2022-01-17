انطلاق الدورة الرابعة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام 19 يناير الجاري

يستضيف سوق أبوظبي العالمي فعاليات ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في 19 يناير الجاري والذي يعد أول حدث ومنصة في دولة الإمارات مختصة في التمويل المستدام ومعايير الاستدامة تحقق حياد كربوني.

ويعد ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام امتدادًا استراتيجيًا لالتزام سوق أبوظبي العالمي بدعم المبادرات الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2050 وتعزيز وتطوير اقتصاد مزدهرومستدام.

وأعلن سوق أبوظبي العالمي عن تعاونه مع AirCarbon Exchange /ACX/ للحصول على حالة حيادالكربون من خلال أحد برنامج التعويض، وسيتم ذلك عن طريق شراء أرصدة الكربون من مشروع يسعىلتقليل أو امتصاص انبعاثات الكربون.

ويجمع الملتقى بدورته الرابعة صانعي القرار من القطاع الحكومي حول العالم وكبار المستثمرينالمؤسسيين العالميين والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية ورجال الأعمال والمبتكرين لمشاركة أفضلالممارسات والتجارب ومناقشة التحديات التي يواجهها القطاع.

فيما سيفتح الحدث المجال أمام مجالات جديدة من التعاون الدولي لزيادة الجهود التي تعزز التمويلالمستدام وتسريع تدفق رأس المال نحو الاستثمارات والمشاريع المستدامة.

وقال سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: يأتي تسهيل التمويل المستدام والتشجيع على الاستثمارات المسؤولة ضمن مهام السوق وأولوياته الرئيسية،فضلًا عن حرصنا على التطرق لمخاوف تغير المناخ والاستدامة التي تؤثر على القطاع المالي والاقتصادوالرفاهية على المدى الطويل في دولة الإمارات العربية المتحدة ومعالجتها. فإنه لطالما كانت الدولة سباقةوذات رؤية مستقبلية في مشاركاتها وأعمالها نحو تعزيز الاستدامة، والتي يعد أبرزها المبادرةالاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وكونها الدولة المضيفة من مؤتمر الدول الأطراف فياتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

وأضاف أن سوق أبوظبي العالمي، يواصل بصفته مركزًا ماليًا دوليًا متطورًا، جهوده لدعم التنويعالاقتصادي في أبوظبي وتعزيز التزام دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة. إن انخفاض البصمةالكربونية لـ ADSFF ليس شيئًا ضروريا فحسب، ولكنه أيضًا قرار تجاري صحيح.

وستجمع الدورة الرابعة المرتقبة من الملتقى رواد القطاع وقادة الفكر وكبار رجال الأعمال في القطاع بما في ذلك، بان كي مون، رئيس الجمعية العمومية ورئيس المعهد العالمي للنمو الأخضر،، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وسعادة سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية "معًا"، وسعادة د. مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وماري شابيرو، الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ونائب رئيس مجلس إدارة تحالف جلاسكو من أجل صافي الانبعاثات الصفري، وجان لومير، رئيس مجلس إدارة بي إن بي باريبا، وماريا فيرارو، عضو المجلس التنفيذي والمدير المالي لشركة سيمنز للطاقة.

وتشمل المواضيع التي سيناقشها الملتقى آلية دعم اللوائح لخدمة أهداف الاستدامة والابتكار وكيفيةربط المستثمرين بالفرص واستخدام التمويل الإسلامي للحد من تغير المناخ والتكيف معه.