توقعات أن يحقق الاقتصاد السعودي أعلى نسبة نمو بين مجموعة العشرين

الاقتصاد
بوابة الفجر
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حسب وكالة الأنباء السعودية، توقع مؤشر IHS ماركت أن يُسجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من العام 2021 أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين عند 11.1%، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها إيطاليا بنحو 4.5%.

وتأتي مستويات نمو الاقتصاد السعودي في وقت لا تزال فيه العديد من دول العالم ومن بينها اقتصادات كبرى تُكابد عناء تخطي التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، والتي لا تقل في تأثيراتها عن تأثيرات الحرب العالمية الثانية.

وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي قد بلغ حاجز 7% خلال الربع الثالث من 2021، والذي يُعد أعلى معدل نمو سنوي منذ 2012.

كما ارتفعت وتيرة توظيف السعوديين في القطاع الخاص لأعلى مستوى ربعي لھا على الإطلاق، وتخطى عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص حاجز 1.9 مليون عامل لأول مرة على الإطلاق في ديسمبر 2021.

من جهة أخرى، بلغت قيمة الصادرات غير النفطية السعودية 195 مليار ريال حتى نھاية الربع الثالث 2021م، مرتفعة بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي.

ويتوقع المراقبون والمحللون الاقتصاديون أن يستمر  نمو الاقتصاد السعودي، والمتمثلة بالعودة لتسجيل فوائض في الميزانية لأول مرة منذ 2014.

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