الاقتصاد الصيني يحقق نموا بنسبة 8.1 % في 2021
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أظهرت بيانات رسمية صينية أن الاقتصاد الصيني حقق نموا مستقرا في عام 2021 بالرغم من تحديات انتشار وباء كورونا المستجد، حيث ارتفع بنسبة 8.1 في المائة على أساس سنوي إلى 114.37 تريليون يوان (حوالى 18 تريليون دولار أمريكي) العام الماضي.
وقالت الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء اليوم الاثنين إن نصيب الفرد من الدخل القابل للتصرف في الصين بلغ 35128 يوانا (نحو 5523 دولارا أمريكيا) في عام 2021، بزيادة
9.1 في المائة على أساس سنوي مقوما بالقيمة الاسمية.