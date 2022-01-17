أجمل رسائل وعبارات التهنئة بمناسبة عيد الغطاس

يحتفل الاقباط في يوم الأربعاء الموافق ١٩ يناير بـ عيد الغطاس المجيد، وهو تذكار معمودية السيد المسيح في نهر الأردن علي يد القديس يوحنا المعمدان، لذا يبحث البعض عن أجمل رسائل وعبارات التهنئة بمناسبة عيد الغطاس لمشاركة الأهل ولاحباب والأصدقاء.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الغطاس

فى عيد الغطاس أهدى أرق إحساس. لأغلى كل الناس. مع لبشة قصب. وأكلة قلقاس.

مطر وقداس. عودين قصب وحلة قلقاس. يبقى عيد غطاس. لأحلى ناس ليوم الخلاص.

كل يوم جديد. وأنت غلاوتك تزيد. وأسبق العالم وأقولك عيد غطاس سعيد.

مع الطيور هأطير. وأهتف مع العصافير. وأرنم بصوت جميل. وأبعت لك تهنئة بالتهليل. بعماد عمانوئيل.

كل سنة وأنتم طيبين. اللى ماياكلش قلقاس. يصبح من غير رأس. وإلى ماياكلش قصب. يصبح من غير عصب. وإلى ماياكلش يوستفندى. مايبقاش أفندى.

عبارات يرددها الأقباط في عيد الغطاس

وهناك عبارات حرص على ترديدها الأقباط في عيد الغطاس، تعبر عن فرحهم بمعمودية السيد المسيح، ومنها ما يلي:

- شوية مطر وقداس وعودين قصب وحلة قلقاس يبقى أحلى عيد غطاس لأحلى ناس.

- يا طيور السماء زوريهم، وبسلامى بلاغيهم، وبعماد المسيح هنيهم.

- نفسى أجمع كل قلقاس العيد.. وأكتب عليه يا رب أشوفك سعيد. عيد الغطاس.

- المجد للذى أظهر لنا سر الثالوث بالإعلان فى نهر الأردن، عيد غطاس سعيد.

- مع الطيور هأطير وأهتف مع العصافير وأرنم بصوت جميل وأبعت لك تهنئة بالتهليل بعماد عمانوئيل.

- قربان فى صينيه ودم فى كاس.. حزمة قصب وحله قلقاس.. فى عيد الغطاس.. فكل عام وأنتم بخير.

- يسوع في قلبه يخبيك ومن نهر الأردن يناديك وفي يوم عماده يهنيك.

طقوس الأقباط في عيد الغطاس

واعتاد الأقباط خلال عيد الغطاس علي القيام ببعض الطقوس؛ حيث يقومون بتناول القلقاس والقصب، واليوستفندي، والذي من المقرر أن يحتفلون به يوم 19 من يناير لعام 2022.