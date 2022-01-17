تعرف على موعد مباراة مصر والسودان في أمم إفريقيا

موعد مباراة مصر والسودان، تصدرت جوجل في الساعات الاخيرة، حيث يبحث العديد من مشجعي المارد الأحمر عن موعد مباراة مصر والسودان لمتابعتها، وعن تفاصيل حول المباراة، تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية أهم التفاصيل؛ حيث يستعد النادي الأهلي لمواجهة السودان في الجولة الثالثة والأخيرة في الدور الأول ببطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.



موعد مباراة مصر والسودان في أمم إفريقيا

وعن موعد مباراة مصر والسودان في أمم إفريقيا، تنطلق مباراة مصر والسودان يوم الأربعاء لمقبل الموافق 19 من يناير لعام 2022، في تمام التاسعة مساءً في القاهرة والأردن، وفي الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشرة بتوقيت دولة الإمارات، باستاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.



تردد القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة مصر والسودان

تردد (ميجا هرتز) 11054

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

التردد (ميجا هرتز) 12604

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2



تردد قناة بين سبورت اكسترا

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة بين سبورت اكسترا 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3