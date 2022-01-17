ننشر الإجازات والعطلات الرسمية في عام 2022

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية، الإجازات الرسمية في عام 2022، والتي تكون وفقًا للمناسبات والأعياد الدينية والوطنية.

الإجازات الرسمية في عام 2022

7 يناير.. الجمعة.. إجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

25 يناير.. الثلاثاء.. بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.. يتم ترحيل الإجازة للخميس.

25 يناير.. الثلاثاء.. إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وأيضا عيد الشرطة

25 أبريل..الاثنين.. إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، يتم ترحيلها للخميس.

25 أبريل.. الاثنين.. إجازة عيد شم النسيم الموافق يوم الاثنين، يتم ترحيلها للخميس.

24 أبريل.. الأحد.. إجازة عيد الفصح القبطي

1 مايو.. الأحد.. إجازة رسمية بموافقة عيد العمال، يتم ترحيلها.

2 مايو.. الاثنين.. عيد الفطر.. وتستمر حتى يوم الأربعاء 4 مايو.

إجازة يوم الخميس الموافق 30 يونيو فقط بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

إجازة 8 يوليو وقفة عرفات، والسبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحي وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو.

إجازة ذكرى الاحتفال بثورة 23 يوليو السبت 23 يوليو

إجازة رأس السنة الهجرية يوم السبت 30 يوليو

إجازة رسمية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب 6 أكتوبر

إجازة رسمية في يوم السبت 8 أكتوبر بمناسبة مولد النبوي الشريف.

وهذه الإجازات المذكورة أعلاه، للموظفين في مؤسسات الدولة والعاملين في القطاع الخاص في عام 2022، فهناك إجازات ستأتي موعدها يوم الثلاثاء منتصف الاسبوع، ومن المحتمل ترحيلها ليوم الخميس قبل يوم العطلة الأسبوعية بدلا من منتصف الأسبوع، وفقا لقرار الحكومة.