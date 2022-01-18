شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود البلاد انخفاض في درجات الحرارة، كما يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم.. شديد البرودة ليلًا

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطارًا خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطارًا خفيفة على جنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، مع وجود فرص تكون الشبورة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

أما درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، فهي كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 08 والعظمى 16
درجات الحرارة في شبين الكوم والصغرى 08 والعظمى 16
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 09 والعظمى 16
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 09 والعظمى 16
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 08 والعظمى 16
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 09 العظمى 16
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 08 والعظمى 16
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 09 والعظمى 15
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 04 والعظمى 15
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 08 العظمى 16
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 08 والعظمى 16
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 16
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 16
درجات الحرارة في السويس الصغرى 10 والعظمى 15
درجات الحرارة في العريش الصغرى 09 والعظمى 15
درجات الحرارة في رفح الصغرى 09 والعظمى 15
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 15
درجات الحرارة في نخل الصغرى 04 العظمى 13
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 12 والعظمى 18
درجات الحرارة في طابا الصغرى 11 والعظمى 17
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 00 والعظمى 08
درجات الحرارة في الطور الصغرى 12 والعظمى 18
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 17
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 14 والعظمى 18
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 18
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 07 والعظمى 16
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 06 والعظمى 16
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 05 والعظمى 16
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 05 والعظمى 16
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 05 والعظمى 16
درجات الحرارة في قنا الصغرى 06 والعظمى 17
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 08 والعظمى 17
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 08 والعظمى 17
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 09 والعظمى 17
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 05 والعظمى 16
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 11 والعظمى 22
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 12 والعظمى 22
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 12 والعظمى 20
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 12 والعظمى 20

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