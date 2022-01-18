أسعار الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء 18-1-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء، عند نفس معدلاتها السابقة، وتنتج مصر مايقارب من 1.4 مليار دجاجة سنويا تعطي نحو 1.7 مليون طن لحوم بيضاء بنسبة 97% من الاكتفاء الذاتي،

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة  23.5  جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 25 إلى 27 جنيها حسب المنطق.

وسجلت الدواجن البلدي بالمزرعة 30 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك ما بين 33 إلى 35 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر الفراخالساسو 37 جنيها سعر الكيلو للمستهلك.

يذكر أن  متوسط نصيب الفرد من الإنتاج الداجنى نحو 14 كيلو في العام خاصة وأنها تعد أحد المصادر البديلة التي يلجأ إليهاالمواطنين في حالة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

 

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