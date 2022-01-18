"بسبب خناقة".. يحيى الفخرانى يحكي تفاصيل زواجه من لميس جابر

حكى النجم يحيى الفخراني تفاصيل زواجه من لميس جابر، وروى قصة حبهما والذكريات الجميلة بينهما، مشيرا إلى أن السبب كان خناقة.

وتصدر الفنان يحيى الفخراني وزوجته لميس جابر تريند جوجل خلال الساعات الماضية بعد حلولهما ضيفين على برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، وروى ذكريات وقصة زوجه منذ أن كان زملاء في كلية الطب.

تفاصيل زواج يحيى الفخرني من لميس جابر

قال يحيى الفخرني إنه بعد عرض لمسرحية حدث خطأ من أحد أفراد المسرحية أثناء تجسيدها، فغضب ولم يلقي التحية على الجمهور لإعلان انتهاء المسرحية.

وتابع يحيى الفخراني أن الكاتبة لميس جابر، خرجت خلفه بعد غضبه من هذه الأزمة التي حدثت، وقال “فضلت تتكلم معايا وتقولي مينفعش الناس ملهومش ذنب، أخرج حييهم عشان يمشوا، ومن هنا بدأت بقا أول شرارة بينا”.

وأضاف يحيى الفخراني أنه كان يعرف لميس جابر بسبب نشاطها الكتابي المعروف داخل الجامعة، قائلا “بعد أزمة المسرح دي قفلت الجاكيت كدا بطريقة عمري ما أنساها ومن وقتها فضلت أفكر فيها”.

وأوضح، أن من ذلك الوقت بدأت بينهم علاقة صداقة استمرت خلال فترة الجامعة، وأرسل لها جواب من الخارج بعد سفرة لفترة خارج البلاد، وفي تلك الفترة لم يحدد ما إذا كانت العلاقة صداقة أم حب.

مسلسل نجيب زهي زركش لـ يحيى الفخراني

وشارك الفنان يحيي الفخراني، في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل “نجيب زاهي زركش”، بطولته إلى جانب أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.