بيان الأرصاد الجوية.. طقس مائل للبرودة وأمطار بهذه المناطق

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا تفصيليا، يكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء الموافق 28-1-2022.

طقس بارد نهارا على القاهرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

طقس مائل للبرودة بجنوب سيناء

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

أمطار خفيفة بهذه المناطق

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة على جنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

شبورة مائية على الطرق

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه تتكون الشبورة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 08 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 06 درجة، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة.