رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات السياحة والفنادق واختبارات الصيدلة

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جانب من جولة رئيس
جانب من جولة رئيس جامعة المنيا
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تفقد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، لجان امتحانات كلية السياحة والفنادق، وانتظام أعمال الامتحانات الإلكترونية بمركز الاختبارات الإلكترونية التي يؤديها طلاب كلية الصيدلة؛ وذلك للاطمئنان علي حسن سير العملية الامتحانية.

رئيس جامعة المنيا

شدد رئيس الجامعة، في أثناء زيارته التفقدية للجان امتحانات كلية السياحة والفنادق، على الملاحظين القائمين على اللجان بحظر اصطحاب الطلاب الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا.

جانب من جولة رئيس جامعة المنيا

جامعة المنيا

جاء ذلك خلال جولته التفقدية التي رافقه خلالها الدكتورة سماح عبد الرحمن عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور محمد عبد العزيز عميد كلية الصيدلة ووكلاء الكليتين، والمدير التنفيذي للمعلومات، ومدير مركز الاختبارات الإلكترونية ونائبه.

جانب من جولة رئيس جامعة المنيا

الأجواء الملائمة

كما وجه رئيس الجامعة خلال جولاته بتوفير الأجواء الملائمة لأداء الطلاب الامتحانات، وتذليل أية مشكلات تواجههم، مؤكدًا على الانضباط والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعلى ضرورة التأكد من تلقي الطلاب للقاح فيروس كورونا كشرط لدخول الامتحان.

جانب من جولة رئيس جامعة المنيا

ويجدر بالإشارة، أن  الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، قد أكد على انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي تشهدها اليوم جميع كليات الجامعة العشرين، وفقًا للجدول الزمني للعام الجامعي 2021/2022، كما تشهدها هذا العام لأول مرة كليات القطاع الطبي بالصيدلة والتمريض إلكترونيًا، وذلك بعد أن أنهت الجامعة كامل استعدادها لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات، وسط إجراءات احترازية مشددة، وعدم السماح للطلاب غير الحاصلين على اللقاح الدخول للامتحانات؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وجميع المشاركين بالعملية التعليمية.

جانب من جولة رئيس جامعة المنيا 

حيث قام الدكتور مصطفى عبد النبي، يرافقه الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب صباح اليوم، بجولة تفقدية للاطمئنان على سير العملية الامتحانية داخل كليات الجامعة، وذلك بزيارة للجان امتحانات كليتي العلوم والتربية، ومتابعة انتظام الاختبارات الإلكترونية لطلاب الفرقة الأولى بكلية الصيدلة ضمن فعاليات الاختبارات الإلكترونية للقطاع الطبي.

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