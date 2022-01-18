نفط عُمان يرتفع 1.76 دولار للبرميل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر مارس / آذار القادم، بواقع 1.76 دولار للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر مارس / آذار، ارتفع إلى 86.7 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الاثنين، عند 84.94 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر أبريل / نيسان المقبل 85.76 دولار للبرميل، بارتفاع 1.71 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 84.05 دولار للبرميل.

وعالميًا ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم فبراير / شباط القادم، بحلول الساعة 9:15 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 1.42 بالمائة، ليصل إلى 85.01 دولار للبرميل، رابحًا 1.19 دولار للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم مارس / آذار، بنسبة 1.01 بالمائة، ليصل إلى مستوى 87.35 دولار للبرميل، بمكاسب 87 سنتات للبرميل عن مستوياته السابقة.

 

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