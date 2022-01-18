الإمارات: توقعات بضخ استثمارات جديدة بقطاع التجزئة خلال 2022



أكد مسؤولو منافذ بيع لتجارة التجزئة، في دولة الإمارات أنهم يعملون على تطبيق خطط توسعية لإنشاء مراكز وفروع خلال عام 2022.

ولفتوا إلى أن التوسعات الجديدة تأتي بدعم من مؤشرات سوقية تتوقع مزيدًا من الانتعاش في قطاع التسوق خلال الأشهر المقبلة، حسب صحيفة الإمارات اليوم.

وأوضح مدير إدارة التسويق والسعادة في "تعاونية الاتحاد"، أن لدى إدارة "التعاونية" خططًا توسعية جديدة خلال العام الجاري، تتضمن إنشاء ثلاثة مراكز تجارية في مناطق مختلفة بدبي.

وذكر أنه سيتم إنشاء المركز التجاري الأول في منطقة "النهدة" متوقعًا إطلاقه خلال الربع الثاني من عام 2022، بتكلفة تصل إلى 58 مليون درهم.

وأضاف أن المركز الثاني سيكون في منطقة "موتور سيتي"، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه خلال الربع الثالث من عام 2022.

وقال المتحدث الرسمي لمراكز مجموعة "أسواق" التابعة لـ "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية"، إن المجموعة تعتزم إنشاء مراكز جديدة في دبي خلال العام الجاري، لافتًا إلى أن خطط التوسع تشمل أربعة مراكز تجارية.

وتوقع تسجيل معدلات طلب وانتعاش إيجابية في قطاع التسوق عمومًا، خلال الوقت الحالي والأشهر المقبلة.

قال مدير العلاقات المجتمعية في "تعاونية الشارقة"، فيصل خالد النابودة، إن إدارة "التعاونية" تعتزم إنشاء ثلاثة منافذ بيع تجارية جديدة لها خلال عام 2022.

وأوضح أن "التعاونية" تعتزم إنشاء مركز تجاري في منطقة "السيوح" بالشارقة، ويتوقع أن يتم إنجازه خلال الربع الثالث من عام 2022، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 200 مليون درهم.

وتوقع مدير الاتصال المؤسسي في "مجموعة اللولو العالمية"، ناندا كومار، إنشاء ثلاثة منافذ بيع جديدة خلال فترات مختلفة من عام 2022.

يذكر أنه قال مسؤولو منافذ لتجارة التجزئة في دبي، خلال مايو 2021 إن عطلة العيد الفطر أسهمت برفع المبيعات نسبًا وصلت إلى أكثر من 50بالمائة مقارنة بالأيام العادية السابقة لها.

وأوضحوا أن طول فترة العطلة وعدم سفر معظم المستهلكين سواء المواطنين أو المقيمين، إلى خارج الدولة مقارنة بالأعوام الماضية جراء تداعيات جائحة "كورونا"؛ انعكس إيجابًا على تنشيط مبيعات التجزئة وإعادة الزخم للقطاع.