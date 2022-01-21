أسقف نقادة وقوص يستقبل نائب وزير السياحة والآثار لتفقد منشآت الإيبارشية

صدر عن إيبارشية نقادة وقوص للأقباط الأرثوذكس منذ قليل بيان رسمي، قالت فيه إن “صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص وتوابعهما، ورئيس دير الملاك ميخائيل بنقادة، في استقبال الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لتفقد الوضع الراهن لعدد من المواقع المقترح تنميتها سياحيا بمراكز نقادة وقنا ونجع حمادي ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر”.

وأوضح البيان أنه حضر المهندس عادل الجندي مدير إدارة الاستراتيجية للسياحة والآثار، والدكتورة نشوى طلعت، مستشار وزير السياحة للسياحة المستدامة، والنائب حمدي سعد عضو مجلس النواب، والنائبة سناء الحساني عضو مجلس النواب، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظة قنا، ومجموعة من القيادات التنفيذية، وممثلي وزارة السياحة والآثار بقنا والأقصر.

وتفقدت نائب وزير السياحة والآثار ونائب محافظ قنا كورنيش النيل، وعدد من المباني ذات الطابع المتميز مثل قصر جبرة ومنطقة الفخار الحرفية بالشيخ علي بمركز نقادة.

وأكدت الدكتورة غادة شلبي أن زيارة محافظة قنا تأتي وفقا لرؤية مصر 2030 والتي من محاورها الرئيسية الاستدامة والتحول إلى البيئة، حيث تقوم الوزارة بدعم السياحة البيئية والريفية المستدامة بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير البنية التحتية السياحية، وإنشاء مقاصد سياحية جديدة بمحافظة قنا والتي تتمتع بالعديد من المواقع الاثرية فضلا عن الصناعات والحرف اليدوية مما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

ومن جانبه أوضح نائب محافظ قنا أن المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات السياحية التى تؤهلها لأن تحظى بمكانة مرموقة على خريطة السياحة الإقليمية والدولة، حيث تضم العديد من المواقع الأثرية الفرعونية فى دندرة وقوص وقفط، حيث يتميز معبد دندرة بأنه أحد المعابد المتكاملة الباقية حتى الآن، بالإضافة إلى أنها تضم العديد من المواقع الأثرية الإسلامية والقبطية، بالإضافة إلى مقومات السياحة الثقافية ومزارات صناعة الحرف التراثية كصناعة الفخار والخزف ونحت الخشب.