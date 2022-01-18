10.2 مليون زيارة لـ "إكسبو 2020 دبي" منذ افتتاحه

حقق معرض "إكسبو 2020 دبي" 10.2 مليون زيارة منذ افتتاحه حتى 17 يناير الجاري.

ووصل عدد الزيارات الافتراضية عبر المنصات الرقمية إلى 65 مليون زيارة.

وساهم تخفيض قيمة تذكرة اليوم الواحد من 95 درهما إلى 10 دراهم لدخول موقع إكسبو الأحد الماضي والفعاليات المتنوعة التي تم تنظيمها في تحقيق 659 ألف زيارة في الأسبوع الأخير، حسب بيان صحفي.

وشهد المعرض خلال هذه الفترة تنظيم العديد من الفعاليات في المجالات الثقافية والاقتصادية والفنية وغيرها.

وتشمل أبرز الفعاليات القادمة في إكسبو 2020 دبي، الدورة الثانية من فعالية الركض، بالإضافة إلى مجموعة من الحفلات الموسيقية التي ستقام في ساحة الوصل.

ومن جهة أخرى، تجاوزت الزيارات الافتراضية لإكسبو 2020 دبي 65 مليون زيارة، بدعم من عروض ترفيهية متنوعة عبر منصة "لايف من إكسبو.

ويستمر إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس المقبل، ويدعو العالم للانضمام إلى احتفال عالمي يساهم في رسم ملامح مستقبل أفضل وأكثر إشراقا للجميع.

واستطاع معرض "إكسبو2020 دبي" جذب نحو 9.53 مليون زيارة من مختلف دول العالم في 102 يوم وذلك منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر الماضي إلى غاية 10 يناير الجاري، وبلغ عدد الزيارات الافتراضية عبر المنصات الرقمية إلى 57.4 مليون زيارة.

وسجل إكسبو 2020 دبي 2.3 مليون زيارة خلال أكتوبر/تشرين الأول الشهر الأول لانطلاق فعالياته، محققًا رقمًا قياسيًا في أعداد الزوار من كل أنحاء العالم، في الأسبوع الرابع مقارنة بالأسابيع الثلاثة الأولى.

وينتمي 28% من الزوار إلى الفئة العمرية تحت 18 عامًا، و17% من خارج دولة الإمارات، وأكثر من 53% زاروا إكسبو دبي بتذاكر موسمية.

وأسهمت الفعاليات الاقتصادية والثقافية والرياضية المتنوعة والأنشطة الترفيهية العائلية التي استضافها المعرض العالمي على مدار شهره الأول في زيادة كبيرة لعدد الزيارات؛ حيث ارتفع العدد من 411.768 زيارة للعشرة أيام الأولى إلى 771.447 ألف زيارة للفترة الممتدة بين 1و17 أكتوبر ثم 1.471.314 زيارة من 1إلى 24 من الشهر نفسه.

يذكر أن إكسبو 2020 دبي سجل إقبالًا كبيرًا في أعداد الزوار التي بلغت 411.8 ألف زيارة من حاملي التذاكر في الأيام العشرة الأولى من انطلاق أول إكسبو دولي يقام في بلد عربي والأول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.