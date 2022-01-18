سعر النفط الكويتي يرتفع إلى 87.72 دولار للبرميل

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في جلسة أمس الاثنين بواقع 1.16 دولار؛ ليصل إلى 87.72 دولار، مقابل 86.56 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي؛ وذلك وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالميًا، ارتفعت أسعار النفط في ختام جلسة أمس، مع مراهنة المستثمرين على أن نقصًا في المعروض العالمي سيستمر، بالرغم من أن كبح منتجين رئيسيين للإمدادات تعوضه جزئيًا زيادة في الإنتاج الليبي.

وقال متعاملون لـ "رويترز"، إن الإقبال الشديد على شراء النفط لا زال مدفوعًا بنقص الإمدادات وإشارات إلى أن المتحور أوميكرون لم يؤثر على الطلب كما كان يُخشى في السابق.

وأنهت عقود خام برنت لأقرب استحقاق جلسة أمس على مكاسب بنحو 0.5% عند مستويات 86.48 دولار للبرميل. كما صعدت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.6% ليغلق عند 84.35 دولار للبرميل.

 

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. عبدالله بكري يباغت الزمالك بهدف مبكر ويفتتح التسجيل لفاركو "فيديو"

عاجل.. موسيماني يحطم هاتف صحفي بسبب كهربا (فيديو)

برشلونة وبايرن ميونخ يتصارعان للتعاقد مع نجم تشيلسي

برشلونة يبدأ في البحث عن بديل " للحاوي "

بالقوة الضاربة.. مجدي عبدالعاطي يعلن تشكيل فاركو لمواجهة الزمالك في كأس الرابطة

عاجل.. رئيس الإسماعيلي يهين الأهلي بتصريح من العيار الثقيل

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد واقعة "موسيماني والصحفي"

سبب مثير وراء رفض فينالدوم الانضمام لبرشلونة