سعر النفط الكويتي يرتفع إلى 87.72 دولار للبرميل

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في جلسة أمس الاثنين بواقع 1.16 دولار؛ ليصل إلى 87.72 دولار، مقابل 86.56 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي؛ وذلك وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالميًا، ارتفعت أسعار النفط في ختام جلسة أمس، مع مراهنة المستثمرين على أن نقصًا في المعروض العالمي سيستمر، بالرغم من أن كبح منتجين رئيسيين للإمدادات تعوضه جزئيًا زيادة في الإنتاج الليبي.

وقال متعاملون لـ "رويترز"، إن الإقبال الشديد على شراء النفط لا زال مدفوعًا بنقص الإمدادات وإشارات إلى أن المتحور أوميكرون لم يؤثر على الطلب كما كان يُخشى في السابق.

وأنهت عقود خام برنت لأقرب استحقاق جلسة أمس على مكاسب بنحو 0.5% عند مستويات 86.48 دولار للبرميل. كما صعدت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.6% ليغلق عند 84.35 دولار للبرميل.