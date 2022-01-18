تراجع عجز موازنة الكويت 87% خلال 9 أشهر



تراجع عجز الموازنة العامة لدولة الكويت بنسبة 87% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري مدفوعًا بالتحسن المستمر في أسعار النفط والذي كسر حاجز الـ 86 دولارًا مؤخرًا.

وانخفض العجز خلال الفترة من أول أبريل وحتى نهاية ديسمبر 2021 بنحو 4.7 مليار دينار لتسجل عجزًا بقيمة 682.4 مليون دينار مقارنة مع 5.39 مليار دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي، حسب الأنباء.

ويعطي استمرار أسعار النفط في التحسن مؤشرات إيجابية بأداء أفضل للموازنة العامة للدولة؛ إذ حققت زيادة في حجم الإيرادات النفطية خلال أول 9 أشهر من العام بنسبة 26% مقارنة بالإيرادات المقدرة عن العام كاملًا لتصبح نسبة الإيرادات النفطية المحصلة بنهاية ديسمبر126% بما قيمته 11.47 مليار دينار مقارنة مع 9.12 مليارات مقدرة عن العام المالي الحالي كاملًا.

وتفصيليــًا، ارتفعـت الإيرادات العامة للدولة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 88% بما قيمته 6 مليارات دينار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي لتبلغ في نهاية ديسمبر 2021 ما قيمته 12.98 مليار دينار مقارنة مع 6.9 مليار دينار عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.

وارتفع حجم المصروف والالتزام خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 11% بما قيمته 1.36 مليار دينار ليبلغ في نهاية ديسمبر نحو 13.66 مليار دينار، مقارنة مع 12.3 مليار دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

ولجهة الإيرادات، فقد بلغت نسبة تحصيل إجمالي الإيرادات الفعلية إلى المقدرة خلال العام المالي بنحو 119% بزيادة 2 مليار لتبلغ 12.98 مليار دينار بنهاية ديسمبر، مقارنة مع 10.9 مليار مقدرة عن العام المالي كاملًا.

وبالمقارنة على أساس سنوي، فقد تضاعفت الإيرادات «النفطية» منها خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي إثر تحسن أسعار النفط؛ حيث زادت بنسبة تناهز 96.5% بما قيمته 5.6 مليار دينار لتصل إلى 11.47 مليار دينار، مقارنة مع 5.86 مليار دينار عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.

وانعكس التحسن في الأداء أيضًا على الإيرادات غير النفطية والتي بلغت قيمته 1.51 مليار دينار خلال الفترة من أبريل وحتى نهاية ديسمبر الماضي بزيادة نسبتها 45% بما قيمته 469.46 مليون دينار مقارنة مع 1.042 مليار دينار عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.

ولجهة تفاصيل الإيرادات غير النفطية، فقد بلغ حجم تحصيل الإيرادات من الضرائب والرسوم نحو 65.6% بما قيمته 345 مليون دينار مقارنة مع 526.11 مليون مقدرة عن العام كاملًا، فيما بلغت نسبة المحصل من المساهمات الاجتماعية نحو 50071.6% بما قيمته 55 مليون دينار مقارنة مع 110 آلاف دينار مقدرة في الموازنة، وبلغت نسبة تحصيل الإيرادات الأخرى 87.3% بما قيمته 1.1 مليار دينار مقارنة مع 1.26 مليار مقدرة في الموازنة عن العام كاملًا.

ولجهة المصروفات، فقد أنفقت الدولة 59.3% من إجمالي الاعتمادات المقدرة في الموازنة في أول 9 أشهر حيث بلغ إجمالي المصروف والالتزام 13.68 مليار دينار من أصل 23.04 مليار معتمدة عن العام كاملًا، فيما بلغ معدل الإنفاق على تعويضات العاملين 74% من الاعتمادات بواقع 5.966 مليار دينار مقارنة مع 8.06 مليار معتمدة عن العام كاملًا.

وأنفقت الحكومة في أول 9 أشهر 62% من اعتمادات السلع والخدمات بواقع 1.152 مليار دينار من أصل 3.47 مليارات دينار معتمدة عن العام كاملًا، كما أنفقت 57.3% من اعتمادات الإعانات بواقع 482 مليون دينار من أصل 840.551 معتمدة عن العام كاملًا.

وصرفت الحكومة نصف اعتمادات «المنح» في 9 أشهر بواقع 2.77 مليار دينار من أصل 5.55 مليار دينار معتمدة عن العام المالي كاملًا، بينما أنفقت 55% من اعتمادات المنافع الاجتماعية بواقع 591 مليون دينار من أصل 1.07 مليار معتمدة عن العام المالي كاملًا، وأنفقت 45% من المصروفات والتحويلات الأخرى بقيمة 641.58 مليون دينار من أصل 1.42 مليار معتمدة عن العام المالي كاملًا.