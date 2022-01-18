أسهم أوروبا تصعد بدعم من قطاع الرعاية الصحية





أغلقت سوق الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم بدعم من مكاسب لأسهم الرعاية الصحية بفعل نشاط للإندماج والاستحواذ في حين تراجع سهم بنك كريدي سويس السويسري بعد أن استقال رئيس مجلس إدارته في أعقاب تحقيق داخلي بشأن سلوكه الشخصي.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.7 بالمئة مع ارتفاع مؤشر أسهم الرعاية الصحية 1.4 بالمئة، بعد هبوطه بأكثر من اثنين بالمئة الأسبوع الماضي، مدعوما بصعود سهم جلاكسو سميث كلاين 4.1 بالمة.

وجاء ذلك عقب تأكيد في مطلع الأسبوع بأن الشركة البريطانية لصناعة الأدوية رفضت عرضا بقيمة 50 مليار استرليني من يونيليفر للاستحواذ على وحدتها الاستهلاكية للرعاية الصحية.

وهبط سهم يونيليفر سبعة بالمئة ليلامس أدنى مستوياته منذ مارس آذار 2000 بعد أن أشارت اليوم إلى أنها ستواصل مسعاها من أجل اتفاق.

ومن ناحية أخرى، انخفضت أسهم كريدي سويس 2.3 بالمئة بعد أن استقال رئيس مجلس إدارة البنك أنطونيو هورتا أوسوريو عقب تحقيق داخلي شمل انتهاكات لقواعد كوفيد-19.

وأنهى مؤشر أسهم البنوك الأوروبية الجلسة مرتفعا 0.2 بالمئة.