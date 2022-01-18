الإمارات وألمانيا تتعاونان لوضع أولوية أنشطة الطاقة خلال 2022

حددت دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، أولويات التعاون وأنشطة الطاقة التي سيتم تنفيذها في إطار الشراكة بين البلدين خلال عام 2022.

عُقد الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، لبحث سبل التعاون في مجال طاقة الهيدروجين الأخضر وموضوعات التعاون والأنشطة التي سيتم تنفيذها في إطار شراكة الطاقة خلال العام الجاري، حسب بيان صحفي.

وتتمثل الأولويات في تسهيل تطوير مشاريع الهيدروجين من خلال تعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة في السياسة والأعمال من الإمارات وألمانيا.

وناقش الطرفان سبل تعزيز الحوار التنظيمي المرتبط بمشاريع الهيدروجين مع التركيز على تجارة الهيدروجين المستقبلية، والبحث في آليات التمويل لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر بشكل مشترك بين الإمارات وألمانيا.

كما ناقش الطرفان سبل تعزيز دور فريق العمل الإماراتي الألماني المعني بالتعاون في مجال الهيدروجين والوقود الصناعي، الذي يندرج ضمن المجموعة التوجيهية المنبثقة عن "إعلان النوايا" للتعاون المشترك

وبحث الجانبان إمكانيات التعاون الإقليمي والتبادل المعرفي المرتبط بإنشاء تجارة عبر الحدود، والخطوات العملية لتحسين استخدام الطاقة ورفع كفاءتها في الصناعة، إلى جانب آليات وسبل استكشاف الحوافز لكفاءة الطاقة في القطاعات الصناعية والتجارية.

وبحثا القضايا المرتبطة بالعمل المناخي، وإمكانية إجراء حوار استراتيجي يتعلق بتداعيات التغير المناخي في سياق الشراكة بين الإمارات وألمانيا.

وأكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي خلال مايو 2021، التزام دولة الإمارات بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70 في المائة وزيادة استخدام الطاقة النظيفة بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2050.