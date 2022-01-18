11 مليار دولار عجز الميزانية التركية في ديسمبر





ارتفع عجز ميزانية الحكومة المركزية التركية خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى مستوى قياسي، في أعقاب تسجيل الليرة التركية أكبر تذبذب لها منذ عقود، حسب ما أظهرته بيانات اقتصادية، أمس.



وصعد العجز الشهري في الميزانية التركية خلال الشهر الماضي 237.1 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 145.7 مليار ليرة "10.8 مليار دولار" ليصل إجمالي العجز خلال العام الماضي إلى 192.2 مليار ليرة، مقابل عجز بلغ 43.3 مليار ليرة خلال كانون الأول (ديسمبر) من 2020 ليصل إجمالي العجز السنوي خلال العام قبل الماضي إلى 175.3 مليار ليرة.



وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى زيادة الإنفاق العام التركي دون حساب أقساط فوائد الديون بمقدار المثل إلى 271.9 مليار ليرة خلال الشهر الماضي، بسبب ارتفاع الإقراض 1039 في المائة إلى 60.3 مليار ليرة، والتحويلات الجارية 92.8 في المائة إلى 101.4 مليار ليرة.



يأتي العجز القياسي في ميزانية تركيا خلال الشهر الماضي، بعد تسجيل فائض خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. واتجهت مؤسسات الحكومة التركية إلى زيادة الإنفاق خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، من أجل خفض مخصصاتها، ما يضع ضغطا إضافيا على المالية العامة للبلاد.



وزادت إيرادات الحكومة التركية خلال الشهر الماضي 40 في المائة سنويا إلى 135.1 مليار ليرة، بما يشير إلى زيادة طفيفة في القيمة الحقيقية للدخل عند وضع معدل تضخم أسعار المستهلك في تركيا وقدره 36.08 في المائة في الحساب.

