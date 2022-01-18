2 مليار ريال قيمة الاستثمارات الجريئة في السعودية خلال 2021





كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة أن 2021 شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 2 مليار و55 مليون ريال في شركات ناشئة سعودية محققا نموا بنسبة 270% مقارنة بـ 2020 في حين نما عدد الصفقات في الشركات الناشئة السعودية بنسبة تجاوزت 54% مقارنة بـ 2020 وبإجمالي 139 صفقة.

وأكد التقرير الصادر اليوم عن منصة MAGNiTT المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أنه على الرغم من أن 2020 كان عاما إيجابيا للاستثمار الجريء في المملكة إلا أن 2021 شهد تدفقات أكبر إذ سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة وعدد الصفقات المنفذة خلال العام رقما قياسيا جديدا.

وتقدمت المملكة من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء مستحوذة على 21% من إجمالي قيمة الاستثمار في المنطقة صعودا من حصة نسبتها 15% في 2020. وكانت نسبة النمو المسجلة بين 2020 و2021 في قيمة الاستثمار الجريء في المملكة هي الأعلى بين أنشط 3 دول في المنطقة.

وقد ارتفع عدد المستثمرين الذين استثمروا في شركات ناشئة سعودية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 76 مستثمرا محققًا نموا بنسبة 52% مقارنة بـ 2020. وتصدر قطاع التقنية المالية المشهد من حيث عدد الصفقات، في حين استحوذ قطاع التجارة الإلكترونية على الحصة الأكبر من قيمة الاستثمار الجريء في السعودية خلال 2021.

وأكد المهندس صالح الرشيدمحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء أن استمرار نمو الاستثمارات في الشركات الناشئة السعودية في كل عام يؤكد متانة هذا القطاع وجاذبيته للمستثمر فيما تعمل "منشآت" وشركاؤها بشكل دؤوب على تقديم خدمات وبرامج ومبادرات نوعية تُحفز بيئة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتغطية الفجوات التمويلية الحالية.

وأشار إلى أن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء عام 2018 ساهم بشكل مباشر في تطوير منظومة الاسـتثمار الجريء من خلال تحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين.

من جهته أشار الدكتور نبيل كوشك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء إلى أن المملكة تشهد نموا غير مسبوق في حجم ونوعية صفقات الشركات الناشئة نتيجة ظهور العديد من رواد الأعمال المبتكرين وصناديق الاستثمار الجريء ومجموعات المستثمرين الملائكيين بجانب توافر بيئة تنظيمية وتشريعية متطورة مدعومة ببرامج حكومية فاعلة.

وأضاف أن الشركة أطلقت في وقت سابق هذا العام منتج "الاستثمار في صناديق مسرعات الأعمال واستوديوهات الشركات الناشئة" ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق لتعزيز بناء وتوليد شركات ناشئة قابلة للنمو السريع، كما أطلقت منتج "الاستثمار في الصناديق التي تقدم أدوات الدين الجريء" وينبثق ذلك من سعي الشركة المستمر لسد الفجوات التمويلية في منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة.

يذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء هي شركة حكومية تأسست عام 2018 من قبل منشآت ضمن برنامج تطوير القطاع المالي وتهدف الشركة إلى تطوير منظومة الاستثمار الجريء عن طريق اسـتثمار 2.8 مليار ريال (750 مليون دولار).