عاجل.. شكوى رسمية ضد الحسيني: الطريق لجهنم مفروش بالنوايا الحسنة يا يوسف (فيديو)

أثارت واقعة ظهور الإعلامي يوسف الحسيني مؤخرًا ببرنامج التاسعة مساء وإعلانه أنه حامل لمتحور ميكرون، جدلا واسعا، حيث ظهر خلال الحلقة وأكد أنه في مرحلة متقدمة من المرض، ورغم ذلك ذهب إلى مبنى ماسبيرو حاملا مرضه معه لتكون فرصة لنقل الوباء بين العاملين الذين يعدوا بالآلاف.

محام يعلق

وصرح أيمن محفوظ المحامي بالنقض: “بدأت شكواي للمجلس الأعلي للإعلام إلكترونيا بأن ما فعله الإعلامي يوسف الحسيني يخالف مدونه السلوك المهني وميثاق الشرف الإعلامي، وتعد سقطة لا تغتفر”.

وأضاف محفوظ، في شكواه على موقع المجلس الإلكتروني: “أن الحجة التي أطلقها الحسيني بأن سبب حضوره كان لتأبين الإعلامي وائل الإبراشي من داخل الاستوديو رغم أنها حجة تعطي مثالا معكوسا بأن الميت أبقى من الآلاف الذي يمكن أن ينقل لهم الفيروس القاتل، وإن حسن النية لا يعفي من العقاب، خاصة وأن الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة”.

لا بد من عقابه

واستطرد، في شكواه، أن الحسيني أخطأ ولا بد من عقابه وتوقيع الجزاء المناسب عليه خاصة وأنه خالف كل المعايير العقلية في تصرفه الأهوج هذا ومخالفة صارخة لكافة القوانين وتعليمات رئاسة الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة، وأصبح تصرف الحسيني معول هدم لمجهودات الدولة في هذا الشأن".

واختتم محفوظ، بالمطالبة بضرورة اتخاذ إجراء قانوني وإداري تقدره الجهة الإدارية وفق رؤيتها للموقف وتداعياته واتخاذ اللازم قانونا.