"الفاو" تبحث فرص التعاون مع صندوق تحيا مصر لدعم سبل العيش بالريف المصري

المدير العام المساعد للمنظمة: "قدرة الصندوق على تنظيم قوافل توفير الغذاء خلال جائحة كورونا كانت مبهرة"



استقبل اللواء محمد أمين نصر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو"، والدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل المنظمة في مصر، لبحث فرص التعاون المحتمل بين الصندوق والمنظمة، وذلك بحضور تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي للصندوق، وكيان جاف مسؤول السياسات بمنظمة الفاو لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.



واستعرض المدير التنفيذي للصندوق، تامر عبد الفتاح، خلال اللقاء أنشطة تحسين جودة الحياة في الريف، وكذلك المبادرات الرئاسية التي ينفذها في مجالات الرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية فضلا عن جهود مواجهة تداعيات جائحة كورونا.



كما شهد اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الصندوق ومنظمة الفاو لدعم سبل العيش وتحسين جودة الحياة، وتوفير أدوات مرنة للتنمية الاقتصادية بالريف المصري، كما تطرق الحديث لدعم برنامج المنظمة في مجال تقليل فقد وهدر الغذاء على المستوى المحلي والإقليمي.



وأوضح تامر عبد الفتاح أن أنشطة الصندوق امتدت لتشمل نطاق محافظات الجمهورية كافة، بل وأصبحت عابرة للحدود بعد تنفيذ تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشاركة في المبادرة المصرية لإغاثة وإعمار قطاع غزة، كذلك في إفريقيا ضمن مبادرة «تحيا مصر إفريقيا».



من جانبه ثمّن الدكتور عبد الحكيم الواعر الممثل الإقليمي لمنظمة الفاو جهود صندوق تحيا مصر لتعزيز الشراكة بين الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكدا على أن الصندوق يعمل على توحيد الجهود المبذولة لرعاية المستحقين، ويساعد على إحداث نقلة نوعية لمستوى أداء الخدمات المقدمة للمجتمع، فضلا عن حسن استخدام الموارد المتاحة لدى مختلف الأطراف المشاركة في العمل المجتمعي والتنموي.

وأضاف: "جهود الصندوق في توفير الغذاء للفئات المستحقة خلال جائحة كورونا كانت مبهرة"، واستحقت الإشادة، بعد تسجيل 6 أرقام قياسية في موسوعة جينيس العالمية خلال العامين الماضيين، وهو ما دفع المنظمة لتكريم فريق عمل الصندوق خلال اليوم العالمي للتطوع، تعبيرا عن تقدير المنظمة لهذه الجهود.



وأشاد الواعر بخبرات الصندوق في تنظيم القوافل الميدانية لتوفير الغذاء للمستحقين، لا سيما لقدرته على توفير ألاف الأطنان من المواد الغذائية في فترة زمنية قياسية، وسرعة توزيعها اعتمادا على شبكة ضخمة من المتطوعين، عبر شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص ومختلف منظمات المجتمع المدني المنتشرة في مصر.