ننشر حقيقة تعرض حفيد عمر الشريف لحادث ووفاته

حفيد عمر الشريف، تثار حالة من الجدل حول كبار نجوم الفن والمشاهير خلال حياتهم، وأيضا بعد رحيلهم، ولا سيما إذا كان النجمين بحجم العالمي عمر الشريف وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

حفيد عمر الشريف

وتصدر حفيد عمر الشريف وفاتن حمامة اليوم الثلاثاء، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدا انتشرت أنباء حول تعرضه لحادث كبير أدى إلى وفاته متأثرا بجراحه الشديدة.

حقيقة وفاة حفيد عمر الشريف

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة تعرض حفيد عمر الشريف إلى حادث نتج عنه وفاته، بعد تداول العديد من الأخبار المتعلقة بالأمر، رغم عدم التأكد من صحتها.

رد حفيد عمر الشريف

ومن جانبه رد حفيد عمر الشريف "جونيور" ابن طارق عمر شريف ونجل سية الشاشة العربية فاتن حمامة على الأخبار التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

نفي حفيد عمر الشريف

ونفى حفيد عمر الشريف شائعة وفاته إثر تعرضه لحادث والتي ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة الماضية، من خلال حسابه الرسمي عبر "إنستجرام".

كلمات حفيد عمر الشريف

وكتب حفيد عمر الشريف عبر خاصية "ستوري" على حسابه على موقع "إنستجرام":"خبر مزيف مثل كل الأخبار التي تحتوي على خبر وفاتي"، ليقطع الطريق أمام مروجي تلك الشائعة.

أعمال حفيد عمر الشريف

ومن المقرر مشاركة حفيد عمر الشريف في نوفمبر 2022 في أحد أشهر الأعمال التليفزيونية في إسرائيل،"The Baker and The Beauty" حسبما أعلن عبر "إنستجرام".

معلومات عن حفيد عمر الشريف

ويعتبر حفيد عمر الشريف المعروف بـ "جونيور" هو ابن طارق عمر الشريف، نجل فاتن حمامة وهو من مواليد نوفمبر عام 1983، ولد في كندا، ويعيش حاليا في لوس أنجلوس بأمريكا.