موانيء البحر الأحمر تتداول 958 طن بضائع عامة و604 شاحنات

تداولت موانيء البحر الأحمر 958 طن بضائع عامة ومتنوعة و604 شاحنات و38 سيارة ملاكي و22700 طن فوسفات.



وذكرت هيئة موانيء البحر الأحمر - في بيان - أن حركة الصادرات شملت 366 شاحنة و21 ملاكي وتصدير 22700 طن فوسفات وشملت حركة الواردات 958 طن بضائع عامة و238 شاحنة و17 ملاكي ويوجد 13 سفينة على أرصفة الموانيء.



واستقبل ميناء سفاجا السفينة "دليلة" بحمولة 98 شاحنة و14 ملاكي والسفينة "الحرية" بحمولة 75 شاحنة وتم مغادرة السفينة "بوسيدن اكسبريس" بحمولة 112 شاحنة والسفينة "امل" بحمولة 97 شاحنة والسفينة "الحرية" بحمولة 76 شاحنة والسفينة "دليلة" بحمولة 87 شاحنة وسفينة تحمل 22700 طن فوسفات متجهة إلى ماليزيا كما استقبل ميناء نويبع السفينة "سيناء" والسفينة "عمان" حيث تم استقبال 65 شاحنة بحمولة 958 طنا.