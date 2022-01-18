تداول 203 سفن بموانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش خلال ديسمبر الماضي



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش سجلت خلال شهر ديسمبر الماضي حركة تداول بحمولات 3 ملايين و226 الفا و103 أطنان كطاقة محققة وعدد حاويات 318 الفا و985 حاوية مكافئة من خلال استقبال 203 سفن متنوعة خلال الشهر.

وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - في بيان - أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل عدد 32 سفينة حاويات بطاقة محققة 316 الفا و417 طنا وعدد حاويات 32 الفا و390 حاوية مكافئة كما استقبل الميناء 3 سفن بضائع عامة و5 سفن صب سائل و3 سفن رورو فضلا عن استقبال عدد 47 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

أما ميناء شرق بورسعيد استقبل خلال شهر ديسمبر عدد 107 سفن حاويات وعدد سفينتين بضائع عامة بطاقة محققة مليونين و891 الفا و486 طنا وعدد حاويات 286 الفا و595 حاوية مكافئة فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 4 سفن لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 18 الفا و200 طن.