دكتور شيماء فوزي عزيز تكتب: "الحوكمة".. وكسب ثقة المواطن

هي فلسفلة ادارية يتم تطبيقها بالقطاع العام للدولة باعتبارها الأسلوب الاكثر كفاءة وفاعلية لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، وسعيا وراء تجويد مخرجات العمل الحكومي وزيادة فاعليتة وكفاءتة، تعمل الحوكمة بالقطاع العام علي تعزيز مستويات التنمية في الدولة وذالك بتطبيق حركة اصلاحية وروءية مختلفة متطورة عن الأساليب الإدارية الساءدة في إدارة القطاع العام، وهو ما تبنتة الدولة المصرية في ختطها الاستراتيجية ( مصر 2030) لتعزيز الحركة الإصلاحية، حيث تعتمد الحوكمة علي الثورة الرقمية واستخدام التقنية الحديثة لتسهيل الخدمات للمواطنين بشكل سريع ودقيق وتحت نظام رقابي شامل يضمن عدم التقصير والتراخي في خدمة المواطن.



تعتمد حوكمة القطاع الحكومي علي العدالة في استخدام السلطة ومحاربة الفساد، وزيادة كفاءة الخدمة المقدمة للمواطن في إطار من الشفافية والامانة في إدارة المال العام ومنع استخدام السلطة لاغراض شخصية، وإرساء قواعد المساءلة في القطاعات الحكومية في ظل الالتزام بالقوانين للعمل علي إرضاء المواطن، كل ذلك لرفع جودة الخدمة للمستفيدين.



حيث تقوم الدولة بوضع نظام إداري ورقابي شامل ودقيق مرتبط بتجديد البنية التشريعية، ونظم اتصال تقني حديث بين الوزارات والهيءات الحكومية بعضها ببعض.



لذا تطبيق الحوكمة يساعد علي مقاومة الفساد، والحد من الفضاءح المالية ويقلل من فرص التلاعب بالمال العام، ويزيد من امكانية الحفاظ علي موارد الدولة.



كما يرفع مستوي الثقة بين المواطن والدولة، كل ذلك يتم بالتعاون بين كل فءات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المحلية والدولية تحقيقا لرؤية مصر (2030) وتفعيلا للاتفاقيات الدولية والإقليمية المختصة بمكافحة الفساد خاصة الاتفاقيات الأممية العربية والإفريقية.