الأردن والإمارات يبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

بحث أمين عام وزارة الاستثمار المفوض العام الأردني في معرض اكسبو 2020 دبي، زاهر القطارنة، مع وكيل وزارة الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، عبدالله آل صالح، على هامش زيارته للمعرض، تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.



وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، جرى خلال اللقاء بحث أطر تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتوسيع آفاق الشراكة المثمرة والواعدة بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجال تحسين واقع البيئة الاستثمارية، والاطلاع على أحدث التجارب في مجال عمليات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى أهم الفرص الاستثمارية في البلدين.



وأكد القطارنة عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والتي ترسخت بفضل رؤى وجهود قيادتيهما، مبينا أن دولة الأمارات شريك استراتيجي مهم للأردن على الأصعدة كافة، وأن الأردن حريص على رفع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين إلى مستويات أعلى والبناء على الشراكات القائمة في العديد من المجالات خاصة الاستثمارية.



واستعرض القطارنة أهم الإجراءات التي تتبعها وزارة الاستثمار الأردنية في التسهيل على المستثمرين، وخطط الوزارة الترويجية لجذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إضافة إلى التطرق إلى قانون الاستثمار الجديد الذي سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القائم منها ومساعدتها على التوسع.



وزار القطارنة، والفريق المرافق، مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ومركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد)، والتقى بالجهات التنفيذية، بهدف الاطلاع على تجاربهم في مجال جذب الاستثمار والخدمات التي تقدم للمشاريع الاستثمارية.