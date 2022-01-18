الأردن: توسعة صوامع العقبة والشمال

قال مدير عام الشركة العامة الاردنية للصوامع والحبوب والتموين المهندس عماد الطراونة إنه سيتم توسعة صوامع حبوب العقبة بسعة 100 الف طن مع جهاز تفريغ وتحميل للبواخر.



واكد الطراونة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، ان الشركة تقوم بدور كبير في تحقيق التوازن من خلال ايجاد سعات تخزينية للمواد الغذائية الأساسية، مشيرا إلى ان الشركة تعتبر الذراع التخزيني لوزارة الصناعة والتجارة والتموين بامتلاكها للصوامع والتي تقدر سعتها التخزينية بنحو 750 الف طن لتخزين القمح والشعير.



وأضاف، ان الصوامع تغطي مختلف انحاء المملكة، موضحا أنها تتوزع في ميناء العقبة ومنطقة الجويدة في العاصمة ومدينة الرصيفة وفي الشمال ايضا، اضافة إلى امتلاكها مستودعات تخزين للمواد الغذائية الاساسية تقدر سعتها الاجمالية بـ 60 الف طن وثلاجات لتخزين المواد المجمدة والمبردة بسعة نحو 15 الف طن. وأشار إلى مساهمة الشركة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتحقيق التوازن في السوق وتوفير المواد الغذائية الاساسية والتسهيل على القطاع الخاص باستيراد اكبر كميات من المواد الغذائية الاساسية لزيادة المخزون تجنبًا لارتفاع الاسعار محليا بسبب ارتفاع الاسعار العالمية، موضحا إنه ولتشجيع القطاع الخاص وتقليل الكلف قدمت الشركة مستودعاتها للمستوردين بأسعار لا تتجاوز 60 بالمئة من الكلفة حيث بادر عدد من شركات القطاع الخاص بتخزين السكر والأرز بالأجرة المخفضة.



واكد الطراونة سعي الشركة لتوسعة صوامع الشمال بواقع 100 الف طن اضافية وكذلك السماح للقطاع الخاص بتفريغ بواخر الحبوب التي يتم استيرادها من قبلهم على الرصيف الخاص بالشركة وبأسعار تشجيعية، فضلا عن انشاء وحدة غربلة للذرة في العقبة تسهيلًا على تجار القطاع الخاص.